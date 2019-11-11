РИАМО – 11 ноя. В школе №2 подмосковного Реутова открылся уникальный пушкинский кабинет русского языка и литературы, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

Торжественное открытие уникального кабинета русского языка и литературы прошло 9 ноября.

«Открытие литературной гостиной было приурочено к 220-летию Александра Сергеевича и Всероссийскому дню лицеиста. Основой для создания пушкинского кабинета послужила большая коллекция вещей и книг, связанная с великим поэтом», – говорится в сообщении.

Создание кабинета инициировала Ирина Никитина, педагог школы №2. Уникальная коллекция была передана школе друзьями учительницы – семьей Триголос.

Среди экспонатов кабинета – коллекция значков с изображением поэта, наборы открыток, например, «Пушкинские места Подмосковья», набор сувенирной серии спичек времен СССР, приуроченный к одному из юбилеев Пушкина. В день торжественного открытия гости школы смогли пополнить пушкинскую коллекцию, среди подарков есть уникальный сервиз с сюжетами лицейских лет из жизни Александра Сергеевича.

«Этот кабинет призван сохранить наследие великого поэта и создать для детей незабываемую атмосферу на уроках литературы и русского языка», – отметила директор школы Надежда Головина.

220-летие со дня рождения А.С. Пушкина отметили 6 июня. Праздничные мероприятия прошли не только в России, но и во всем мире.