РИАМО - 11 ноя. В подмосковной Балашихе по губернаторской программе «Мой Подъезд» отремонтировали 587 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году в Балашихе управляющие компании отремонтировали 587 подъездов, что составляет 92% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 641 подъезда», – сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский.

Всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 11,7 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч (81%), добавил он.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.