РИАМО - 11 ноя. Мужчина зарезал знакомого в ходе застолья в Егорьевске, его задержали, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне в поселке Шувое Егорьевска на улице Комсомольская в своем доме с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обнаружен мужчина 1977 года рождения, который скончался в автомашине скорой помощи.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел мужчина 1953 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, его задержали.