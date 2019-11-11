РИАМО - 11 ноя. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на важность обеспечения доступа малого и среднего бизнеса к льготным кредитам, по его словам, необходимо принимать и другие меры для повышения доступности кредитов для предпринимателей.

Под руководством Медведева прошло заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. В заседании принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Участники мероприятия обсудили развитие экспорта, производительность труда, вопросы, связанные с малым и средним бизнесом.

«Отдельная тема и важная – это доступ малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей к льготным кредитам. Мы внесли ряд изменений в программу льготного кредитования по ставке 8,5%, увеличили размер кредитов на инвестиционные цели, расширили перечень приоритетных отраслей, включили туда и торговлю, и общепит», — сказал Медведев.

Он добавил, что можно принять и другие дополнительные меры, дать коммерческим банкам возможность рефинансировать ранее выданные кредиты по рыночным ставкам, чтобы предприятия могли активнее брать эти кредиты.

В Подмосковье более 450 региональных компаний при поддержке властей региона заключили экспортные контракты для увеличения объема несырьевого экспорта для реализации нацпроектов. Предприятия, которые реализуют ориентированные на экспорт инвестиционные проекты, могут получить компенсации 4,5% по кредитам. В этом году объем несырьевого экспорта Подмосковья составил более 4 миллиардов долларов. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса увеличился почти на 20%.

В этом году в Подмосковье открыли более 9 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, создали более 70 тысяч рабочих мест.

В регионе начали работу 12 центров «Мой бизнес». Там предприниматели в режиме «одного окна» могут получить все услуги для открытия и ведения бизнеса. В Подмосковье действуют Центр поддержки и предпринимательства и Региональный инжиниринговый центр.

Кроме того, Московская область входит в число пилотных регионов, где действует особый налоговых режим для самозанятых. В регионе зарегистрировалось уже более 50 тысяч самозанятых.