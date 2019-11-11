РИАМО - 11 ноя. Перед падением с высоты вместе с детьми жительница многоэтажки на северо-востоке Москвы звонила в скорую и просила проконсультировать ее по поводу состояния ребенка, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Утром в понедельник из окна дома №6 по улице Чичерина выпала мать с двумя детьми. В результате падения женщина и один ребенок погибли. Второго малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

«11 ноября в 08:22 в Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложный медицинской помощи поступил звонок от мамы ребенка для консультации о состоянии здоровья ребенка. После консультации старшим врачом-педиатром принято решение о направлении бригады скорой медицинской помощи. В 08:28 с поводом «снижение аппетита, сонливость» направлена общепрофильная бригада», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место вызова бригада прибыла в течение восьми минут, в 08:36. Однако дверь в квартиру медикам не открыли, телефон не отвечал.

«В 08:40 от очевидца был зарегистрирован вызов по факту падения с высоты двоих детей и матери. Незамедлительно на вызов были отправлены четыре бригады скорой помощи: три ближайшие общепрофильные и одна специализированная выездная анестезиологии и реанимации. На месте происшествия машины были через пять минут, в 08:45», - добавил собеседник агентства.

На месте бригады скорой медицинской помощи оказали помощь ребенку около шести лет, который пострадал в результате падения с девятого этажа. Затем его эвакуировали в крайне тяжелом состоянии в детскую больницу.

Бригады скорой помощи также констатировали биологическую смерть матери и второго ребенка.

«Обращаем внимание, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что женщина в этот день несколько раз звонила в скорую помощь с целью вызова бригады либо консультации, не соответствует действительности. Все звонки, поступающие в Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложный медицинской помощи, фиксируются и сохраняются в системе», - заключил собеседник агентства.

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