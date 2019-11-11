РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. В подмосковном Подольске из-за технической ошибки в материалах отменили общественные обсуждения внесения изменений в правила землепользования и застройки, запланированные к проведению с конца октября до конца декабря, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На основании письма комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о допущенной технической ошибки в материалах проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Подольск Московской области» постановлением главы городского округа Подольск общественные обсуждения по этому проекту были отменены», – говорится в сообщении.

Обсуждения планировалось провести с 25 октября по 28 декабря.