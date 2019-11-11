РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 ноя. Жители подмосковного Красногорска 12 ноября смогут бесплатно посетить концерт православного хора и ансамбля Инженерных войск ВС РФ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двенадцатого ноября в 17:30 в ДК «Луч» состоится концерт православного хора и ансамбля Инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество». В репертуаре коллектива наряду с православными песнопениями – произведения военно-патриотической тематики, русской и зарубежной классики, а также народная песня и современные эстрадные композиции», – говорится в сообщении.

Коллектив был образован в 1993 году при поддержке руководства министерства обороны РФ, начальника инженерных войск генерал-полковника Кузнецова. Художественный руководитель и организатор хора – игумен Варнава (Столбиков).

Коллектив состоит из 45 солдат срочной службы и отслуживших воинов Инженерных войск.

Дом культуры «Луч» расположен по адресу: село Петрово-Дальнее, улица Школьная, дом №24. Посетить концерт можно бесплатно.