РИАМО - 11 ноя. Шесть котельных, работающих на газу, построят в подмосковном Рузском округе взамен устаревших теплоисточников, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин провел рабочее совещание в администрации Рузского городского округа.

«На встрече обсудили ход строительства шести современных газовых котельных, которые заменят существующие экономически неэффективные теплоисточники, работающие на жидком топливе», - говорится в сообщении.

Ввод новых котельных позволит создать условия для снижения тарифа на тепло на территории Рузского округа, а также повысить качество и надежность теплоснабжения жителей.

В ходе совещания и последующего объезда стройплощадок министр изучил ход выполнения работ по каждому объекту.