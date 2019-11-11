РИАМО – 11 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что декларацию прокурора Москвы Дениса Попова может повторно проверить Контрольное управление администрации президента, если сочтет это необходимым, сообщает «Интерфакс».

Накануне Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального представил информацию о том, что у семьи Попова якобы есть недвижимость за рубежом.

«Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, эти данные естественно самым тщательным образом проверяются», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что сам факт назначения говорит о том, что нарушений при проверке декларации выявлено не было.