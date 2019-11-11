РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 ноя. Более 60 человек сдали кровь в отремонтированном здании отделения переливания крови Мытищинской городской клинической больницы с момента его открытия для доноров, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Уже более двух недель доноры городского округа Мытищи сдают кровь в отремонтированном отделении переливания крови. Здание открыли еще летом, но полностью переехать сотрудники отделения смогли только в октябре», – говорится в сообщении.

Активный донор Григорий Прокопов приходит в отделение уже в четвертый раз. Кровь сдает постоянно. Он отметил, что сейчас в отделении очень приятно приходить. Он рад за коллектив отделения, за коллег-доноров и очень надеется, что донорское движение будет развиваться.

«Сейчас у нас просторные, светлые и теплые кабинеты. В рамках капитального ремонта произвели полную замену коммуникаций, отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и двери. Провели отделочные ремонтные работы и внутри здания. Все выполнено согласно нормам и требованиям: просторное фойе, где встречают доноров, есть комната для отдыха и чаепития и, конечно, кабинеты для хранения материала, применен принцип разделения потоков доноров», – сказала завотделением переливания крови ГКБ Мытищ Людмила Дмитричева.

Она добавила, что ремонт в отделении переливания крови был выполнен в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья» на сумму более 20 миллионов рублей. Сотрудники больницы готовы встречать доноров, проводить акции.

Сейчас отделение переливания крови располагается по адресу: улица Коминтерна, дом №24, корпус 15. Режим работы отделения: понедельник – пятница с 8:00 до 15:00. Часы приема доноров: понедельник – четверг с 8:00 до 11:00.