РИАМО - 11 ноя. В подмосковном Клину обнаружили жительницу с необычным именем - родители назвали свою дочь Русалкой, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Во время работы с архивами сотрудники Клинского отдела ЗАГС обнаружили, что в городском округе Клин проживает Русалка. Таким необычным именем в свое время назвали родители дочь», - говорится в сообщении.

Девочка давно выросла, обрела счастливую семью и сегодня является многодетной мамой.

Ранее пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области сообщала, что в Балашихинском роддоме зарегистрировали рождение мальчика, которого родители назвали Исааком-Ньютоном. Мама и папа малыша – студенты, которые познакомились в стенах Московской международной академии. А в Подольске родители назвали новорожденного сына Леонард-Эйлер в честь известного математика Леонарда Эйлера.