РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. В поселке Томилино Люберец завершилось строительство детского сада на 360 детей, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Дошкольное образовательное учреждение площадью порядка пяти тысяч квадратных метров возвели в поселке Томилино городского округа Люберцы. Детский сад, входящий в состав ЖК «Томилино Парк», получил заключение о соответствии проектной документации, объект готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Застройщиком объектов выступает ООО «СЗ «Самолет-Томилино».

В новом трехэтажном здании обустроили групповой, служебно-административный, медицинский блоки, пищеблок, специализированные помещения, также предусмотрены технические помещения. На территории детского сада установлены спортивные и игровые площадки с навесами и покрытием из резиновой крошки, обустроены газоны.