РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. Люберецкие юнармейцы приняли участие в торжественном закрытии регионального поискового сезона «Вахта Памяти – 2019», сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Люберецкие юнармейцы приняли участие в торжественном закрытии поискового сезона Московской области «Вахта Памяти – 2019», которое прошло 9 ноября в Истре. Люберцы на мероприятии представляли военно-патриотический клуб «Воинская Дружина» из поселка Томилино и военно-патриотический клуб «Вахта Памяти» из поселка Красково», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что юнармейцы приняли участие в торжественной церемонии, посетили музейные экспозиции, интерактивные площадки и отведали блюда полевой кухни.

Всего в 2019 году поисковыми отрядами Подмосковья было организовано и проведено более 80 экспедиций.

«Участие в «Вахте Памяти» – это вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и исторического наследия нашей страны в целом. Молодцы ребята. Так держать!» – заключил Ружицкий.