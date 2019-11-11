РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 ноя. В подмосковном Красногорске в понедельник стартовали соревнования регионального чемпионата профмастерства WorldSkills Russia по компетенциям в области информационных технологий, сообщила руководитель Регионального центра компетенций в области информационных технологий Красногорского колледжа Ильсия Шанаурова.

Торжественное открытие чемпионата состоялось в понедельник на базе IT-колледжа в Красногорске.

«Соревнования по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса», «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» пройдут на нашей площадке с 11 по 16 ноября, в них участвуют 35 студентов из 22 профессиональных образовательных организаций Московской области и 43 эксперта», – сказала Шанаурова.

Возраст участников – от 16 до 22 лет.

«Победители данного соревнования завоюют путевку на национальные и международные соревнования», – отметил директор Красногорского колледжа Сергей Демин.

В нынешнем году Красногорский колледж представил на соревнования четверых участников.

«На конкурсе хочу получить новые знания. К тому же, это практика. Программист без практики – не программист!» – поделился студент 4 курса Дмитрий Апальков.

Он защищает честь Красногорского колледжа в компетенции «Программные решения для бизнеса».