РИАМО - 11 ноя. Арбитражный суд Москвы поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «Финком-А» в реестр недобросовестных поставщиков по факту отказа от заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московский области.

Ранее в ведомство поступило обращение от ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» о внесении сведений в отношении ООО «Финком-А» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку вещевого имущества.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия Общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Финком-А» – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Финком-А» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного ведомства.