РИАМО - 11 ноя. Жительница подмосковного Жуковского Прасковья Резцова 9 ноября отметила свой сотый день рождения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Несмотря на состояние здоровья, Прасковья Степановна по-прежнему сохраняет бодрость духа, не сдается, не позволяет себе чрезмерные эмоции и живо интересуется всем, что происходит в городе и стране», - отмечается в материале.

По мнению юбилярши, секрет долголетия прост: быть честным, никому не завидовать, никого не осуждать и уметь радоваться жизни, несмотря на проблемы и беды.

С момента окончания Московского политехнического техникума связи в 1942 году и почти до конца Великой Отечественной войны Прасковья Степановна служила в Орловском управлении радиосвязи. В январе 1945 года она приступила к работе в Центральном аэрогидродинамическом институте, которому и была предана почти 45 лет.

Со столетием Прасковью Резцову поздравила начальник Жуковского управления социальной защиты населения Ирина Котова. Она вручила имениннице подарки от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы города Юрия Прохорова.