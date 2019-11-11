РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. План по благоустройству двора на Комсомольской улице подмосковного Подольска в 2020 году обсудят 14 ноября, все желающие смогут принять участие в обсуждении, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа с жителями по вопросам благоустройства дворов. Обсуждают наличие детских игровых зон, парковочных мест, установку лавочек, поддержание порядка, ямочный ремонт внутридворовых проездов и другое.

«14 ноября в 15:00 для жителей многоквартирных домов №№86 и 90А по улице Комсомольская пройдет встреча по адресу: улица Комсомольская, дом №86. Специалисты комитета информируют жителей о запланированных работах, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы. Также жителям предлагается заполнить опросные листы и высказать свои замечания и пожелания для внесения их в перспективные планы», – говорится в сообщении.

На мероприятие приглашаются все желающие.