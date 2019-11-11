РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. В городском округе Люберцы продолжается строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог Зенинского шоссе и дороги Зенино – Павлино, готовность объекта составляет порядка 50%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Строительство транспортной развязки на Зенинском шоссе Люберец завершили на 50%. В настоящее время ведутся работы по устройству дорожного полотна, также продолжается строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. Реализация проекта позволит разгрузить движение на данном транспортном узле», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Запуск рабочего движения по развязке запланирован на декабрь. Общая протяженность нового объекта составит почти 1,1 километра с перспективной пропускной способностью 17 тысяч автомобилей в сутки.

Для улучшения транспортной ситуации северной части Люберец строительные работы ведутся еще на двух объектах: продолжается реконструкция Зенинского шоссе с 1,9 по 3,2 километра и существующего мостового перехода на 1,8 километра автомобильной дороги Марусино – Зенино – Некрасовка.

Реконструкция Зенинского шоссе проводится в рамках мероприятий по развитию дорожной сети в горокруге Люберцы.