РИАМО (Мытищи) - 11 ноя. Порядка 50 будущих мам и пап посетили день открытых дверей в перинатальном центре ГКБ Мытищ 9 ноября, там рассказали о возможностях центра, сообщается в аккаунте Instagram Мытищинская ГКБ.

«В минувшую субботу в перинатальном центре МГКБ прошел традиционный день открытых дверей. На встречу с коллективом пришли познакомиться порядка 50 будущих мама и пап. Гостям показали родовые боксы, индивидуальные палаты, рассказали о возможностях ПЦ и ответили на вопросы» - говорится в сообщении.

Посетители познакомились с медицинским персоналом, условиями пребывания мам и новорожденных малышей, индивидуальными родильными залами, а также специальным высокотехнологичным оборудованием для оказания широкого спектра медицинской помощи маме и ребенку на всех этапах их пребывания в центре.

В следующий раз день открытых дверей пройдет уже 16 ноября, начало в 10:00. Вход свободный, предварительной записи не требуется. Место проведения: город Мытищи, улица Коминтерна, дом 24, конференц зал на пятом этаже. Телефон для справок: +7 (495) 586-41-88