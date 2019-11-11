РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. Люберецкая Госавтоинспекция в понедельник запустила социальный проект «Один щелчок спасет жизнь», в его рамках до 15 декабря инспекторы будут проверять использование ремней безопасности водителями, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 11 ноября по 15 декабря на территории Люберец будет проводиться проект «Один щелчок спасет жизнь», направленный на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике. В период проведения социального информационно-пропагандистского проекта сотрудниками ГИБДД будут проведены целенаправленные профилактические рейды по контролю за использованием водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности»,- говорится в сообщении.

В материале добавляется, что также проведут массовые информационно-пропагандистские мероприятия о важности использования ремня безопасности.

В 2018 году сотрудниками территориальных подразделений Госавтоинспекции Московской области выявлено более 100 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями, не пристегнутыми ремнем безопасности, либо осуществлявшими перевозку не пристегнутых пассажиров. Эти факторы негативно сказываются на степени тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.