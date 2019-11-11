РИАМО - 11 ноя. Глава Коломенского округа Подмосковья Денис Лебедев был избран в состав президиума регионального политсовета «Единой России», также ему вручили награду «За лучшие показатели работы местного отделения», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Делегацию от Коломенского городского округа на XXV конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» возглавил Лебедев. На конференции были подведены итоги работы в 2019 году. Лебедеву вручили награду «За лучшие показатели работы местного отделения».

«Эта награда еще раз подтверждает, что партия «Единая Россия» в нашем округе занимает устойчивые позиции. Количество сторонников и членов партии растет, они активно участвуют в жизни муниципалитета. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуются партийные проекты, которые жители поддерживают, потому что видят реальные перемены», - сказал Лебедев.

Была проведена ротация в составе регионального политсовета и президиума. Лебедев был избран в президиум регионального политсовета, а также делегатом на XIX съезд партии, который пройдет 23 ноября в Москве.