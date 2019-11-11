РИАМО - 11 ноя. Многоэтажный дом по улице Чичерина на северо-востоке Москвы имеет нехорошую славу из-за неоднократных случаев суицида, сообщили РИАМО в понедельник местные жители.

Утром в понедельник из окна дома №6 по улице Чичерина выпала мать с двумя детьми. Известно, что старшему ребенку четыре года. В результате падения женщина и один ребенок погибли. Второго малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как рассказали РИАМО местные жители, в этой многоэтажке 1980-х годов постройки происходило много самоубийств, в том числе счеты с жизнью сводили наркозависимые.

Семью, в которой произошла трагедия, соседи охарактеризовали положительно. По словам жильцов, глава семейства - вежливый, непьющий мужчина, с женой познакомился в армии. Сейчас он работает на хорошей должности в сфере лифтового хозяйства.

В настоящее время на месте происшествия находится много журналистов, дежурит полицейский.

Видео с места падения матери с детьми из окна многоэтажного дома в Москве>>