РИАМО - 11 ноя. РЖД арендует 85 земельных участков на востоке и юго-востоке Москвы общей площадью около 5,8 гектара в целях развития железнодорожной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании 7 ноября 2019 года Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась предоставить в аренду ОАО «РЖД» несколько земельных участков.

«Одобрено предоставление 85 участков, расположенных рядом с железной дорогой Горьковского направления, на отрезке от Нижегородской улицы до МКАД», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На этих земельных участках планируют расположить объекты железнодорожной инфраструктуры.