РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В подмосковном Подольске 15 ноября обсудят планы на 2020 год по благоустройству дворов на Октябрьском проспекте, горожане смогут принять участие в обсуждении, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации с жителями по вопросам благоустройства дворов. На них обсуждается наличие детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, поддержания порядка, ямочного ремонта внутридворовых проездов и многое другое.

«Специалисты комитета рассказывают жителям о запланированных мероприятиях на каждой территории, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы. Также жителям будет предложено заполнить опросные листы и высказать свои замечания и пожелания для внесения их дальнейшие планы благоустройства. 15 ноября в 15:00 для жителей многоквартирных домов №№ 3, 3 (корпус 1), 3а, 5, 5а, 5б и 7а по Октябрьскому проспекту пройдет встреча», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится по адресу: Октябрьский проспект, дом 3. Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих.