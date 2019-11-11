РИАМО - 11 ноя. Число занимающихся танцами пенсионеров в рамках программы губернатора «Активное долголетие» в подмосковном Реутове приблизилось к 50, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Представители старшего поколения в рамках программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие» посещают бесплатные занятия танцами в клубе «Бархатная осень» по адресу: Реутов, улица Новая, 3. Познакомиться с различными танцевальными стилями здесь помогают профессиональные хореографы. Каждый может выбрать направление по душе - будь то вальс, зумба, танго или свинг», - отмечается в материале.

На данный момент в городском округе функционирует два центра для встреч старшего поколения в рамках исполнения программы «Активное долголетие», инициированной губернатором Подмосковья, — на улице Войтовича, 3 и улице Новой, 3. Уточняется, что к концу году начнет функционировать филиал на южной стороне города по адресу: Юбилейный проспект, дом 30.

«Встречи пенсионеров в рамках областного проекта за короткое время успели стать традиционными и полюбились жителям. В городском округе организована насыщенная программа по физическому и духовному развитию представителей старшего поколения. Пенсионеры Реутова еженедельно посещают занятия по скандинавской ходьбе в парке «Фабричный пруд», ходят на физкультуру, пение, дыхательную гимнастику, йогу, обучаются компьютерной грамотности на специальных курсах. Также жители могут пройти диспансеризацию за один день и посетить экскурсии по городам Подмосковья. Теперь к активностям добавились танцевальные занятия», - уточняет пресс-служба.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.