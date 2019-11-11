РИАМО - 11 ноя. Средняя суточная температура на текущей неделе в Подмосковье и Москве превысит норму, а с 13 ноября осадков на текущей неделе не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В ночь на вторник пройдет холодный атмосферный фронт, местами с небольшим дождем, ветер развернется на юго-западный, западный, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Ночью в столице — 5-7 градусов, по области — 3-8 градусов. Днем преимущественно без осадков, а показания термометров существенно не изменятся», — говорится в сообщении.

В следующие дни недели осадков не ожидается. Атмосферное давление превысит норму, ночи станут холоднее. Ночью 13 ноября в Москве будет около 0 градусов, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3 градуса, днем в столице — плюс 4-6 градусов, в области – плюс 2-7. 14 ноября ночью в столице будет плюс 1-3 градуса, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3, днем в Москве – плюс 5-7, в области – 3-8.

Такая же погода сохранится 15 и 16 ноября. Ожидается, что температура ночью составит минус 1 – плюс 4 градуса, днем — плюс 3-8.