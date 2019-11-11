РИАМО - 11 ноя. Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро «Таганаская» Кольцевой линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 12:13 на станции метро «Таганская» Кольцевой линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал человек», – говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка.

Ранее в Twitter-аккаунте столичного метро сообщалось, что поезда не ходят по Кольцевой линии столичного метрополитена по часовой стрелке из-за инцидента с пассажиром.

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