РИАМО – 11 ноя. Принято решение, что репертуар закрывающегося киноцентра «Соловей» будут демонстрировать на площадках «Каро», при этом сохранится ценовая политика киноцентра, сообщает газета «Ведомости».

«Фильмы репертуарной сетки «Соловья» будут показываться в четырех кинотеатрах сети «Каро» в рамках специальной программы «Соловей поет в Каро», которая будет запущена в январе 2020 года. <…> В дальнейшем <…> количество площадок может быть увеличено», - говорится в материале.

По словам президента «Каро» Ольги Зиняковой, «Соловей» на Красной Пресне в Москве относится к одним из важнейших и старейших кинотеатров, имеющих особую репертуарную политику. Его закрытие имеет очень широкий резонанс.

Зинякова надеется, что зрители, которые «ценят репертуарную и ценовую политику киноцентра, теперь смогут найти соответствующее предложение в «Каро».

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин отметил, что основная часть постоянных зрителей «Соловья» составляет почти 30 тысяч зрителей. Четверть из них, предполагает эксперт, может стать зрителями «Каро».

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годах по проекту выдающихся советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера. Осенью 2018 года собственник здания получил разрешение на строительство гостиницы. Тогда же появилась информация о возможном сносе киноцентра, что вызвало возмущение москвичей. Ранее в СМИ появились сведения о том, что киноцентр прекращает свою работу 15 ноября.

Позже на дверях киноцентра появились объявления о том, что «Соловей» будет работать до 2 декабря.