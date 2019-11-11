РИАМО - 11 ноя. Сотрудники полиции ОМВД по Волоколамскому городскому округу задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи и разбоя, мужчина находился в федеральном розыске и скрывался на территории Ставропольского края, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Злоумышленник ранее незаконно проник в дачный дом в селе Осташево, нанес 63-летнему мужчине несколько ножевых ранений, похитил 20 тысяч рублей и 500 долларов США, после чего скрылся.

«При проведении мероприятий полицейскими была установлена личность правонарушителя, а также получена оперативная информация о том, что он покинул территорию Московского региона, в связи с чем злоумышленник был объявлен в федеральный розыск», – отмечается в материале.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его в Ставропольском крае. Задержанный может быть причастен к совершению кражи мотоцикла из гаражного бокса, расположенного в селе Осташево.

Возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ (разбой) и 158 (кража). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.