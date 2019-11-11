РИАМО - 11 ноя. Видеозапись с места трагедии в Москве, где женщина выпала из окна многоэтажки с двумя детьми, опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

Утром в понедельник возле дома №6 на улице Чичерина в Бабушкинском районе столицы обнаружили тело женщины и ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Второго обнаруженного ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

В ролике видно, что на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Дорога возле жилого дома перекрыта автомобилями полиции, рядом дежурят сотрудники МВД. Территория рядом с многоэтажкой сейчас обтянута заградительной лентой.

Видео с места падения матери с детьми из окна многоэтажного дома в Москве>>