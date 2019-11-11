РИАМО – 11 ноя. В Подмосковье и Москве на текущей неделе повысится атмосферное давление, повышение начнется с 12 ноября, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первые день наступившей недели <…> станет заключительным в череде моросящих осадков, и со вторника погода изменится. Обширный арктический антициклон, центр которого находится далеко на востоке от Московского региона, в Ханты-Мансийском АО, начнет решительно оттеснять циклонические вихри на северо-запад. В результате этих перемен атмосферное давление на ЕТР будет расти, и за сутки его значение увеличится почти на 10 единиц», – говорится в сообщении.

В понедельник в Подмосковье атмосферное давление составит 744 – 749 миллиметров ртутного столба, что является нормой. Утром 12 ноября давление вырастет до 754 – 756 миллиметров ртутного столба. В следующие дни повышенное давление сохранится.