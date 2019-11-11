РИАМО - 11 ноя. Запуск Коммунарской линии метрополитена позволит добраться из Троицка до центра столицы за 40 минут, согласно расчетам Института Генплана Москвы, жители смогут сэкономить в дороге от 20 до 50 минут, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Протяженность линии метрополитена от станции «Коммунарка» до конечной станции в город Троицк составит 14,5 километра, здесь появится порядка шести станций. Линия пройдет вдоль Калужского шоссе. Но это вопрос, который еще будет обсуждаться с жителями», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в Троицке проектом предлагается размещение только одной станции, которая будет работать для пассажиров прилегающих районов города. А предпоследняя станция – «Ватутинки», помимо жителей Троицка, будет обслуживать пассажиров прилегающих районов, к ней организуют подвоз из более удаленных зон ТиНАО.

Появление новых станций метрополитена дает большой потенциал для создания вокруг них гармоничной городской среды. Чтобы трассировка рассматриваемой линии не осложнила жизнь людям, на отдельных участках она пройдет под землей.

«В частности, в районе города Троицка от Ватутинок линия пересечет Калужское шоссе и далее протянется вдоль Октябрьского проспекта в подземном исполнении. Это позволит при массе существующих ограничений выйти в створ проспекта, не задевая жилые дома», – добавила начальник мастерской развития пассажирского транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.

Сейчас институт разрабатывает проект планировки территории Коммунарской линии метрополитена на участке от станции «Столбово» до Троицка. Данный участок станет продолжением новой радиальной линии, которая будет построена от станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) до «Столбова».

«По расчетам Генплана, сооружение линии улучшит условия транспортного обслуживания для 250 тысяч местных жителей и 124 тысяч работающих в поселении Десеновское и Троицке», – заключил Кузнецов.