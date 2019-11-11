РИАМО – 11 ноя. Криминалисты обнаружили предсмертную записку в квартире женщины, которая выпала из окна многоэтажки на северо-востоке Москвы, смерть не носит криминальный характер, сообщает РИА Новости.

Утром в понедельник возле дома №6 на улице Чичерина в Бабушкинском районе столицы обнаружили тело женщины и ребенка.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Второго обнаруженного ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

«Женщина, которую нашли мертвой в Москве с одним из своих детей, оставила предсмертную записку. Смерть <…> не носит криминальный характер», – сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Видео с места падения матери с детьми из окна многоэтажного дома в Москве>>