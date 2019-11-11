РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец на минувшей неделе 50 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На минувшей неделе, с 4 по 10 ноября, подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 50 выездов по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации 13 пожаров, шесть из них произошли в Люберцах», – сказал Иванов.

Он добавил, что произошло три пожара в жилом секторе. В частности, один в новостройке: 7 ноября в доме №52 на улице 8 Марта загорелся утеплитель на первом этаже, пострадавших нет. Кроме того, за неделю сгорели два автомобиля.