РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. В полицию подмосковных Люберец на прошедшей неделе поступило 1,5 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С 4 по 10 ноября в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,5 тысячи обращений от жителей Люберец. По ним возбудили 29 уголовных дел, 23 раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 172 ДТП, из них два с пострадавшими.