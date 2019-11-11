РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 ноя. В Королеве в понедельник стартовал конкурс-смотр «Лучший по профессии», в нем принимают участие 143 конкурсанта из 24 муниципальных образований Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Участников конкурса в Королеве приветствовала заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова, председатель Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ РФ Леонид Чернышов, председатель Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Яков Вартанян, глава Королева Александр Ходырев и другие.

«Как всегда на высоком уровне организован конкурс в Королеве, благодаря работе главы города и директору техникума имени Королева. Удачи всем участникам конкурса, впервые будем на конкурсе выбирать не только победителей, но и проводить оценку участников», – сказала Пухова.

Смотр-конкурс «Лучший по профессии» проводится в Подмосковье с 2000 года, организатором конкурса является министерство ЖКХ Московской области во взаимодействии с муниципальными образованиями.

Конкурс проводится в два этапа: на муниципальном уровне среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области и на областном уровне. При проведении конкурса конкурсанты оцениваются по теоретическим знаниям, необходимым для высокого профессионального уровня операторов котельных и машинистов насосных станций, а также практическим навыкам электрогазосварщиков, слесарей, электромонтеров жилищного фонда, дворников и маляров-штукатуров.

В этом году в конкурсе принимают участие 143 конкурсанта из 24 муниципальных образований Московской области. Конкурс проводится по девяти профессиям в четырех номинациях. От Королева принимают участие: «Водоканал», «Теплосеть», УК «Жилкомплекс». В конце дня будут объявлены победители и призеры конкурса.