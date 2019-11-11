РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 ноя. Администрация подмосковных Мытищ разместила на своем сайте обновленное расписание движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах №№2 и 23, которое вступит в силу с 15 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«С 15 ноября в целях улучшения транспортного обслуживания населения изменяется расписание движения на муниципальных маршрутах №2 улица Борисовка – Тайнинское по будним дням, а также №23 станция Мытищи – Пестово по будним и выходным дням», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что подробно ознакомиться с расписанием движения на муниципальных маршрутах можно на официальном сайте администрации городского округа Мытищи.