РИАМО – 11 ноя. Диетологи назвали продукты, которые ускоряют метаболизм и способствуют снижению веса, среди них – зеленый чай, крутые яйца и имбирь, сообщает Федеральное агентство новостей.

Многие люди мечтают о продуктах, которые можно было бы есть, чтобы худеть. И такие действительно есть – некоторые продукты способствуют ускорению метаболизма.

«На первое место специалисты поставили зеленый чай. Они пояснили, что он увеличивает расход энергии организма на 5%. Этот напиток по праву считается эффективным средством против ожирения», – говорится в материале.

Кроме того, для разгона метаболизма рекомендуется пить в умеренном количестве кофе, ведь он ускоряет метаболизм на 11%.

Диетологи также советуют употреблять вареные вкрутую яйца, поскольку оно содержит около 6,29 грамма белка – основного строительного материала тела человека.

Ученые отметили, что существенную пользу приносят не только яйца, но и любые богатые протеином продукты. Рекомендуется больше есть чечевицы, брокколи и темно-зеленых листьев салата. Среди полезных добавок – перец чили, имбирь и льняные семена.