РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. Жители микрорайона Самолет подмосковных Люберец попросили устранить хаотичную парковку маршрутных такси в тупике на улице Барыкина, сообщил на оперативном совещании в понедельник начальник управления территориальной политики и соцкоммуникаций администрации горокруга Дмитрий Баранов.

«Жители попросили убрать мусор из тупика на улице Барыкина. Также необходимо устранить хаотичную парковку маршрутных средств на данной улице», – сказал Баранов.

Глава Люберец Владимир Ружицкий призвал штрафовать нарушителей. Кроме того, владелец частной стоянки неподалеку готов предложить отдельный тариф на парковку для маршрутных такси.

Баранов добавил, что также необходимо восстановить тротуары у дома №18/20 на улице Смирновская и в поселке Красково у школы №59. Жители Томилина попросили установить урны на улице Гоголя. В Малаховке на Егорьевском шоссе нужно восстановить подсветку стелы и помыть ее.