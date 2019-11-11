РИАМО – 11 ноя. Эксперты Росконтроля проверили качество сгущенного молока, протестировав 13 торговых марок, выяснилось, что некоторые продукты не соответствуют нормам качества, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты проверили более чем 50 параметрам образцы торговых марок «Алексеевское», «РогачевЪ», «Главпродукт», «Коровка из Кореновки», «Глубокое», «Молочная страна», «Совок», «Густияр», «Волоконовское», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», ОАО «Белгородские молочные продукты» и «Лента».

«Выяснилось, что образцы торговых марок «Главпродукт» и «Глубокое» не соответствуют признакам сгущенного молока. В результате они были занесены в черный список», – говорится в сообщении.

Первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке и массовой доле жира. Сгущенка торговой марки «Глубокое» показала несоответствие по массовой доле жира. Эксперты также выявили нарушение стандарта по вязкости у обоих образцов.

«К покупке рекомендовано сгущенное молоко марок «Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», «Совок» и «Волоконское», – отмечается в материале.

Остальные бренды – «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», «ОАО Белгородские молочные продукты» и «Лента» – попали в список товаров с замечаниями.