РИАМО - 11 ноя. Из федерального бюджета на обучение людей старше 50 лет в Московской области будут направлять по 132,2 миллиона рублей в год, таким образом, Подмосковье войдет в тройку лидеров-регионов по субсидированию на образование предпенсионеров, пишет в понедельник газета «Известия».

Самые большие выплаты поступят в Краснодарский край — в его бюджет каждый год будет перечислено 153,4 миллиона рублей. Всего в этом регионе живут 375 тысяч людей старше 50 лет, работают из них только 200 тысяч.

«На втором месте по размеру средств на обучение лиц предпенсионного возраста оказалась Московская область, которая ежегодно будет получать по 132,2 миллиона рублей. А замыкает тройку самых субсидируемых регионов Башкортостан (122,2 миллиона рублей)», - говорится в статье газеты «Известия».

Наименьшая часть федерального бюджета уйдет на образование людей предпенсионного возраста в Ненецкий автономный округ - по 270,1 тысячи рублей в год.

На учебу людям старше 50 лет в ближайшие три года будет выделяться по 3,4 миллиарда рублей, в связи с поправками в федеральный бюджет на 2020 год (и плановый — на 2021 и 2022 годы). Всего будет выделено более 10 миллиардов рублей.

По данным краснодарского Минтруда, есть три варианта, как будут реализованы выделенные средства. В частности, гражданин предпенсионного возраста при поиске работы может обратиться в центр занятости и получить с его помощью дополнительное образование. Другой вариант – руководитель компании сам обучает сотрудников, а государство компенсирует потраченные деньги. И третий – получить сертификат.

Учеба людей предпенсионного возраста входит в федеральную программу «Старшее поколение» национального проекта «Демография». При распределении субсидии учитывается прогнозная численность потенциальных участников программы.

Главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель заверил, что также важна методика преподавания и этика отношений между учеником и учителем.