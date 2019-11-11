РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 ноя. Серию мастер-классов для пожилых жителей Красногорска организуют в Доме культуры «Опалиха», мероприятия будут проходить по вторникам, первое состоится 12 ноября, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска».
«Приглашаем на открытие клуба «Хорошее настроение» (55+) в Доме культуры «Опалиха». Каждый вторник в 13:30 настольные и интеллектуальные игры, творческие встречи, интересные мастер-классы», – говорится в сообщении.
Откроют клуб 12 ноября. Посетителей ждут концерт, игра «Русское лото» и чаепитие.
«Участие абсолютно бесплатное. Мероприятия проводятся в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», – добавляется в сообщении.
ДК «Опалиха» расположен по адресу: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Есенинская, дом №15.
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