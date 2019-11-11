РИАМО - 11 ноя. Цены на автомобили в России в 2019 году выросли, по сравнению с 2018-м, примерно на 10%, в то же время спрос на машины снижается, пишет газета «Коммерсант».

«Низкая загрузка производств в России заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса», - говорится в статье.

Многие дилеры повысили цены в начале года в пределах 5%, а суммарно за десять месяцев рост составил 9–10%.

Например, цена на Hyundai Solaris с 15 июня по 5 ноября выросла на 5 тысяч рублей, Elantra — на 10 тысяч рублей, Sonata — на 20 тысяч рублей. Рост цен вызван сменой модельного ряда. Так Jeep и Fiat подорожали на 2% и 1,5% соответственно, подорожали некоторые модели BMW: третья серия — на 2%, пятая, шестая серии Gran Turismo, X1 и X5 — на 1,5%, X3 и X4 — на 1%, выше всего, на 2,5%, — X7.

Таким образом производители пытаются возместить убыток, связанный с маленькими продажами, тем более что на продаже выпущенного в России автомобиля ценой 1,5 миллиона рублей, они зарабатывают не более 3%. Поэтому повышение цен — единственная возможность не потерять большие деньги в условиях недозагрузки мощностей.

За низкую цену можно купить только автомобили 2018 года выпуска, а некоторые производители готовы продавать автомобили в убыток себе, чтобы сделать план.