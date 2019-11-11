РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. В скорую помощь подмосковных Люберец за неделю поступило 2262 вызова, сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая подстанцией скорой медицинской помощи горокруга Татьяна Кабелькова.

«С 1 по 8 ноября поступило 2262 обращения. Наблюдается увеличение на 2% по сравнению с предыдущей неделей», – сказала Кабелькова.

По ее словам, поступило 458 экстренных вызовов и 1660 вызовов неотложных, еще 117 вызовов передали в отделения неотложной помощи при поликлиниках.

«Было пять вызовов на ДТП с пострадавшими, все взрослые, им оказана помощь», – подчеркнула Кабелькова.

Она отметила, что всего на минувшей неделе работала 21 бригада и 29 единиц транспорта.

Также за неделю поступили две благодарности и две жалобы, в частности, на то, что подстанция скорой помощи в поселке Октябрьский несколько дней не работала из-за проблем с отоплением, сейчас все в порядке.