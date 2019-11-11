Сколько жизней у мусора, или зачем сортировать отходы

5

Стекло и металл

Стекло можно перерабатывать бесконечно: его превращают в стеклобой, а затем изготавливают новое стекло, пеностекло, стекловату. Аналогично и с металлом, хотя свойства его несколько меняются.

Бумага

У бумаги 10-15 «жизней»: она может стать писчей бумагой, бумажными полотенцами, туалетной бумагой, картоном или пульперкартоном. Как раз из него делают упаковки для яиц и подставки для кофе. Это и есть последняя стадия переработки, после этого такой материал может превратиться либо в новый пульперкартон (до 60 раз), либо перегнить при компостировании.

Пластик

Что касается пластика, то назвать четкое количество циклов переработки трудно, предположительно шесть-восемь.

При производстве пластиковых изделий обычно используется в основном первичное сырье из-за потери свойств переработанного материала. Например, из PET-бутылки не делают точно такую же. Чтобы создать новую тару, добавляют лишь 30% переработанного сырья, объясняют в «Собираторе».

Заводы-переработчики превращают пластиковые изделия в гранулы. Они идут на новую PET-упаковку, полиэфирное волокно, упаковочную пленку, геотекстиль. Из полиэтилена или смеси полиэтилена и полипропилена делают стройматериалы: георешетку, трубы, полимерпесчаную плитку, ящики и т.п.

Хлопок

Хлопковые ткани выдерживают два цикла переработки, и это всегда даунсайклинг, т.е. переработка с потерей свойств материала. Из хлопковой ветоши создают волокно для изготовления одежды, утеплитель и наполнитель для мебели, обтирочную ветошь.

Тетрапак

Упаковка tetrapak и ее аналоги представляют особую трудность для переработки: она состоит из картона (около 75%), четырех слоев полиэтилена и фольги. Разделяют их в три этапа. Картон перерабатывается как макулатура, а из полиэтилена и фольги делают полиалюминиевые гранулы. Они идут на производство скамеек, ручек, труб, емкостей, ящиков, дюбелей и заглушек и т.п.

Поскольку полностью разделить компоненты Tetrapak трудно, экоактивисты, например, «Раздельный сбор», рекомендует отказываться от продуктов в такой упаковке.

Сложный мусор

Вещи, состоящие из нескольких видов вторсырья, например, электронику, разбирают на составные части и получают различные металлы, пластики, стекло, которые перерабатываются отдельно.

Органика

Органический мусор может компостироваться и становиться удобрением для почвы или техногрунтом. Таков план обращения с ней на подмосковных КПО: органику будут отбирать из «грязных» отходов, складывать в специальные ванны, накрывать мембраной и подавать кислород. Процесс займет 40 дней.