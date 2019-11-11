Сколько жизней у мусора, или зачем сортировать отходы

Двухконтейнерная система
Двухконтейнерный сбор твердых бытовых отходов введен в Подмосковье с 2019 года. В синие баки должен попадать «полезный» мусор, идущий на переработку – бумага, пластик, стекло и металл, а в серые – несортируемые отходы (органика).
Аналогичная система вводится в Москве с 1 января 2020 года, до этого раздельные контейнеры в столице размещались хаотично и не везде. Согласно итогам опроса на «Активном гражданине», 57% москвичей готовы сортировать мусор, еще 11% скорее склоняются к этому. Остальные из почти 195 тысяч опрошенных «пока не решили» и «хотят посмотреть на практике», считают внедрение РСО преждевременным или вовсе затруднились ответить.
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Где будут перерабатывать
Согласно нацпроекту «Экология», разработанному в 2018 году, в России планируется вложить 4 триллиона рублей в создание перерабатывающих предприятий и инфраструктуры. К 2024 году планируется построить около 200 подобных объектов.
В Московской области в ближайшие два года планируется построить 12 современных комплексов переработки отходов (КПО), не уступающих западным. Это позволит сократить количество захораниваемого на полигонах мусора.
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Сколько мусора производит человек
По данным сервиса «Собиратор» и движения ЭКА, за год житель России производит 400-500 килограмм отходов.
Всего в стране образуется около 70 млн тонн отходов в год, 93% которого вывозится на полигоны и свалки. Этот объем растет на 3% ежегодно, а перерабатывается лишь 6-7%, около 5 миллионов тонн.
В Подмосковье производится 12 миллионов тонн отходов в год, из которых 90% оказывается на полигонах. Между тем внедренный РСО позволяет перерабатывать до 90% мусора, образующегося у людей.
Что можно переработать
По словам координатора проектов экологического движения ЭКА Марии Малороссияновой, на данный момент в России работает более 2000 мусороперерабатывающих предприятий. Часть из них перечислена на сайте федерального экологического гида.
Например, по данным Минприроды, на 2018 год в Москве насчитывалось 432 предприятия по переработке пластика, электролома, шин.
Перерабатывают как традиционные бумагу, пластик, стекло, металл, обычно служащие тарой или упаковкой, так и куда более сложные вещи: например, зонты, ручки, картриджи от принтеров.
Например, по данным «Гринпис России»:
- из 400 алюминиевых банок можно сделать детский велосипед,
- из 1 килограмма газет – 10 рулонов туалетной бумаги,
- из 25 пластиковых бутылок – флисовую куртку,
- 400 винных бутылок хватит на создание стекловаты для изоляции целого загородного дома
- из 1 автомобильной шины – покрытие для детской площадки
При этом из смешанного мусора отобрать можно лишь 7-10% полезных материалов – органика портит вторсырье и делает непригодным для рециклинга. Количество циклов переработки вторсырья зависит от его вида.
Циклы переработки
Стекло и металл
Стекло можно перерабатывать бесконечно: его превращают в стеклобой, а затем изготавливают новое стекло, пеностекло, стекловату. Аналогично и с металлом, хотя свойства его несколько меняются.
Бумага
У бумаги 10-15 «жизней»: она может стать писчей бумагой, бумажными полотенцами, туалетной бумагой, картоном или пульперкартоном. Как раз из него делают упаковки для яиц и подставки для кофе. Это и есть последняя стадия переработки, после этого такой материал может превратиться либо в новый пульперкартон (до 60 раз), либо перегнить при компостировании.
Пластик
Что касается пластика, то назвать четкое количество циклов переработки трудно, предположительно шесть-восемь.
При производстве пластиковых изделий обычно используется в основном первичное сырье из-за потери свойств переработанного материала. Например, из PET-бутылки не делают точно такую же. Чтобы создать новую тару, добавляют лишь 30% переработанного сырья, объясняют в «Собираторе».
Заводы-переработчики превращают пластиковые изделия в гранулы. Они идут на новую PET-упаковку, полиэфирное волокно, упаковочную пленку, геотекстиль. Из полиэтилена или смеси полиэтилена и полипропилена делают стройматериалы: георешетку, трубы, полимерпесчаную плитку, ящики и т.п.
Хлопок
Хлопковые ткани выдерживают два цикла переработки, и это всегда даунсайклинг, т.е. переработка с потерей свойств материала. Из хлопковой ветоши создают волокно для изготовления одежды, утеплитель и наполнитель для мебели, обтирочную ветошь.
Тетрапак
Упаковка tetrapak и ее аналоги представляют особую трудность для переработки: она состоит из картона (около 75%), четырех слоев полиэтилена и фольги. Разделяют их в три этапа. Картон перерабатывается как макулатура, а из полиэтилена и фольги делают полиалюминиевые гранулы. Они идут на производство скамеек, ручек, труб, емкостей, ящиков, дюбелей и заглушек и т.п.
Поскольку полностью разделить компоненты Tetrapak трудно, экоактивисты, например, «Раздельный сбор», рекомендует отказываться от продуктов в такой упаковке.
Сложный мусор
Вещи, состоящие из нескольких видов вторсырья, например, электронику, разбирают на составные части и получают различные металлы, пластики, стекло, которые перерабатываются отдельно.
Органика
Органический мусор может компостироваться и становиться удобрением для почвы или техногрунтом. Таков план обращения с ней на подмосковных КПО: органику будут отбирать из «грязных» отходов, складывать в специальные ванны, накрывать мембраной и подавать кислород. Процесс займет 40 дней.
Плюсы переработки мусора
- Переработка поможет решить проблему «мусорного коллапса», предотвратить разрастание свалок, общая площадь которых в России сопоставима с площадью Швейцарии – 4 миллиона гектаров.
Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году на переработку в России должно отправляться 36% всех отходов. Переработка отходов позволит к 2030 году сократить объемы захораниваемого мусора в России на 75–80%, говорят в «Гринпис России».
- Для создания продукции из вторсырья требуется лишь 5%-20% от объема затрат ресурсов, который уходит на первичное производство.
На производство «будущего мусора» тратятся ресурсы: нефть, древесина, чистая вода. Хотя лес является восстановимым ресурсом, это занимает 100-150 лет, поясняют в движении ЭКА.
- РСО позволяет не загрязнять окружающую среду, уменьшить «углеродный след» товаров.
Промышленные отходы – те, что появляются в процессе производства новой продукции (отработанная вода, выбросы в атмосферу, шлак, разливы нефти и пр.), еще опаснее для природы и человека, чем бытовые. Они составляют 90% от общего объема отходов в России, говорят в ЭКА.
- РСО и последующая переработка позволяют отказаться от опасного и дорогостоящего мусоросжигания и пиролиза.
- РСО — это выгодно. «Гринпис» оценивает ежегодные потери предприятий, которые могли бы участвовать в процессе сортировки и переработки, в 232 миллиарда рублей.
Внедрение раздельного сбора на уровне дома позволяет экономить тысячи рублей в месяц на вывозе мусора (до 200 тысяч рублей в год). Так, ряд ТСЖ Москвы и Подмосковье уже несколько лет экономят на вывозе мусора (ТСЖ «Новая Опалиха», ТСЖ «В Раменках», «ТСЖ Ломоносовский, 18»). Благодаря этому они могут более качественно обустраивать дома и придомовые территории, рассказали в ЭКА.
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Почему опасно сжигать мусор
На свалку попадают токсичные отходы и перемешиваются. За десятки лет возникают новые химические соединения, которые при горении могут выделять опасные вещества. Поскольку их состав неизвестен, то и подходящие режимы фильтрации подобрать невозможно, пояснили в пресс-службе «Собиратора».
По данным экологического движения «Раздельный сбор», при сжигании 1 тонны мусора образуется 5000 кубометров канцерогенных полициклических ароматических углеводородов и диоксинов, а также СО2, всего около 250 соединений.
Единственный путь избавления от полигонов — рекультивация со строительством станции сбора свалочного газа, уверены в «Собираторе».
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