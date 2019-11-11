РИАМО - 11 ноя. Навесы «Огни города» установят на выходах со станции метро «Тушинская», даже в самое холодное время года температура здесь не упадет ниже 5 градусов тепла, такие же навесы устанавливают на станции «Беговая», сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«Здесь мы проводим установку навесов «Огни города». Это значительно улучшит обслуживание пассажиров, потому что появится дополнительный теплый контур и температура даже в самое холодное время будет не менее 5 градусов тепла», - сказал Дощатов.

Он также напомнил, что работы по установке навесов «Огни города» проводят на станции «Беговая», там также будет установлен навес по принципу «сухие ноги».

«Такие теплые контуры по принципу «сухие ноги» будут реализованы на семи станциях, которые будут интегрированы с МЦД. <...>. Навесов «Огни города» в Московском метрополитене уже установлено более 20 - это станции «Октябрьское поле», «Чкаловская», «Коломенская», - отметил Дощатов.

При установке навесов полностью заменят кровлю, двери, проведут общее благоустройство прилегающей к станции территории. Современный тип навесов энергоэффективен и безопасен: установлено энергосберегающее освещение, а за счет инфракрасных обогревателей на лестницах не будет образовываться наледь в зимнее время.

Навесы «Огни города» представляют собой металлический нержавеющий каркас с облицовкой из триплексного противоударного стекла и гранита. При включении света в навесе будет создаваться впечатление зажженных окон в многоэтажках.