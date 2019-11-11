Утром в понедельник возле жилого дома в Бабушкинском районе столицы обнаружили без признаков жизни тело женщины и ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Предсмертную записку нашли в квартире москвички, выпавшей из окна с детьми>>

Мужу выпавшей из окна женщины стало плохо, в ролике видно, как сотрудники полиции оттесняют мужчину от места трагедии. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.