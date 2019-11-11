РИАМО - 11 ноя. Злоумышленник выстрелил из оружия в лицо мужчине на Большой Серпуховской улице столицы и повредил ему глаз, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 10 ноября в ОМВД России по району Замоскворечье сообщили, что на Большой Серпуховской улице, дом 17, мужчине повредили в глаз.

«К прибывшим на место происшествия полицейским с заявлением обратился гражданин 1983 года рождения, который попросил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 10 ноября примерно в 08:30 по адресу: Москва, улица Большая Серпуховская, дом 17, из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, выстрелил ему в лицо, причинив тем самым физическую боль», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший отказался от госпитализации и оказания первой помощи.

Собеседник агентства уточнил, что злоумышленнику на вид более 40 лет, он славянской внешности, скрылся на автомобиле Volvo белого цвета.

Представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве заключил, что по данному факту возбудили уголовное дело.