РИАМО – 11 ноя. Россия заняла седьмое место в рейтинге самых пьющих стран мира и разделила эту позицию с Венгрией, на первом месте оказалась Литва, жители которой в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, сообщает kp.ru.

Исследование провели российские специалисты.

«При этом, по мнению экспертов, Россия попала на седьмую строчку алкогольного рейтинга с показателем 11,1 литра в год на душу населения. Исследователи заявили, что потребление алкоголя в РФ значительно сократилось с 2007 года», — говорится в сообщении.

На первом месте рейтинга оказалась Литва. Далее следуют Австрия, Франция, Чехия, Люксембург, Латвия и Ирландия (последние две разделили шестое место). На восьмом, девятом и десятом местах – Германия, Португалия, Польша.

Почти во всех исследованных странах потребление алкоголя на душу населения снизилось в период с 2007 по 2017 год.