РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. Демонтаж более 20 нестационарных торговых объектов на Привокзальной площади подмосковного Подольска закончат до 15 ноября, в настоящее время работы в стадии завершения, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин.

На Привокзальной площади Подольска с середины октября проводятся работы по приведению в надлежащий вид объектов торговли. Мероприятия проходят в рамках подготовки территории у железнодорожной станции Подольск к запуску МЦД-2.

«На Привокзальной площади в настоящее время ведутся масштабные работы по приведению в порядок объектов потребительского рынка. В частности, на самой площади в стадии завершения фасадные работы объектов потребрынка, также закончены фасадные работы 5-этажного нежилого дома на улице Вокзальная, дом №10. Помимо этого, в стадии завершения работы по демонтажу 24 объектов нестационарной торговли. Это павильоны, которые до 15 ноября будут полностью демонтированы», – сказал Тупикин.

Он отметил, что предприниматели округа, которые ранее работали на Привокзальной площади, могут переехать в другие районы. И добавил, что в Подольске имеется большое количество свободных торговых площадей.

«Взамен привычным палаткам будет проведено общее благоустройство территории. На Привокзальной площади останутся только стационарные торговые объекты – капитальные строения», – пояснил Тупикин.

Также у станции Подольск будет произведен демонтаж 6 объектов нестационарной торговли, которые находятся в полосе отвода РЖД.